Grupo de 20 parlamentares aciona MP contra Maurício Souza por comentário homofóbico

Vinte parlamentares de todo o país assinam uma representação no Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) contra o jogador de vôlei Maurício Souza por causa dos comentários homofóbicos do atleta nas redes sociais.

Há cerca de duas semanas, após a DC Comics anunciar que o novo Super-Homem, filho de Clark Kent, se descobrirá bissexual nas próximas edições das histórias em quadrinhos, Maurício Souza fez críticas nas redes sociais. "Ah, é só um desenho, não é nada de mais. Vai nessa que vai ver onde vamos parar", escreveu.

O grupo, que inclui vereadores, deputados e um senador de 13 estados brasileiros e sete partidos políticos, ainda notificou oficialmente o Instagram, solicitando a remoção do conteúdo da rede. Os parlamentares também pedem uma audiência para discutir o caso e as políticas de combate ao discurso de ódio adotadas pela empresa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na representação ao MPMG, o grupo diz que "Maurício Souza tem usado suas redes sociais há muito tempo para disseminar comentários ofensivos à comunidade LGBTQIA+, direta ou indiretamente".

Os parlamentares lembram que, em 2019, o Supremo Tribunal Federal (STF) criminalizou a homofobia e a transfobia e determinou que atos preconceituosos fossem enquadrados no crime de racismo.

No documento, eles pedem que Maurício seja alvo de uma ação penal pública pela prática e incitação do preconceito e discriminação. Além disso, solicitam que o jogador pague indenização por dano moral coletivo em valor igual ou superior a R$ 50 mil.

"Desde 2019, a homofobia é considerada crime, no entanto, a gente tem poucos casos que, de fato, geraram responsabilização no Brasil. As palavras abrem espaço para formas de violência mais profundas, não é à toa que o Brasil é o país que mais mata pessoas LGBT. Espero que o Ministério Público apure e denuncie o atleta por essa conduta visivelmente LGBTfóbica", disse a vereadora de Belo Horizonte, Bella Gonçalves (Psol).

Já no ofício enviado à empresa controladora do Instagram, os parlamentares destacam postagens de Maurício na rede e pedem a retirada "por ferir os limites da liberdade de expressão e caracterizar puro e simples discurso de ódio incitador do preconceito e da discriminação contra a população LGBTQIA+".

O episódio envolvendo o jogador teve grande repercussão nas redes socais e culminou no seu afastamento da equipe de vôlei masculino do Minas Tênis Clube. Após pressão dos patrocinadores do time, ele chegou a fazer um pedido de desculpas pelo Twitter, onde tinha apenas 51 seguidores. Em seguida, ele postou um vídeo no Instagram dizendo que continuaria defendendo "sua opinião".



Na quarta-feira, 27, o jogador foi demitido do Minas. Na sequência, Maurício compartilhou nas redes sociais uma foto do Super-Homem beijando a Mulher Maravilha.

Veja a lista dos parlamentares que assinam o documento:

Erika Hilton (SP) - vereadora - PSOL

Fabiano Contarato (ES) - senador - REDE

Leci Brandão (SP) - deputada estadual - PCdoB

David Miranda (RJ) - deputado federal - PSOL

Mônica Benício (RJ) - vereadora - PSOL

Linda Brasil (SE) - vereadora - PSOL

Robeyonce Lima (PE) - codeputada estadual - PSOL

Duda Salabert (MG) - vereadora - PDT

Vivi Reis (PA) - deputada federal - PSOL

Bella Gonçalves (MG) - vereadora - PSOL

Fábio Félix (DF) - deputado distrital - PSOL

Thabatta Pimenta (RN) - vereadora - PROS

Benny Briolly (RJ) - vereadora - PSOL

Prof. Israel (DF) - deputado federal - PV

Carla Ayres (SC) - vereadora - PT

Daiana Santos (RS) - vereadora - PCdoB

Brisa Bracchi (RN) - vereadora - PT

Tati Ribeiro (RN) - vereadora suplente - PSOL

Ari Areia (CE) - deputado estadual suplente - PSOL

Maria Marighella (BA) - vereadora - PT

Tags