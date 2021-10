Bolsonaro chega em Roma para encontro do G-20

O presidente Jair Bolsonaro desembarcou na manhã desta sexta-feira, 29, em Roma, na Itália, onde participa neste final de semana da Cúpula de Líderes do G-20, o grupo que reúne as 20 maiores economias do mundo. Na agenda, o único compromisso oficial é uma audiência com o presidente italiano Sergio Mattarella, no Palácio do Quirinal. No sábado, 30, e no domingo 31, Bolsonaro participa das atividades do G-20, com encontros bilaterais e reuniões. Um dos temas do G-20 é o enfrentamento à pandemia do coronavírus e a situação climática do planeta. Do lado brasileiro, estarão em pauta assuntos como saúde, tecnologia e meio ambiente, segundo informações do Itamaraty.

