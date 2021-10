Servidores públicos de Fortaleza protestam contra reforma administrativa nesta quinta

Servidores públicos federais, estaduais e municipais realizam, nesta quinta-feira, 28, uma mobilização em Fortaleza contra a reforma administrativa, como vem sendo chamada a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 32/2020. O texto tramita na Câmara dos Deputados.



Na capital, no Dia do Servidor Público, os trabalhadores realizam a concentração por volta das 9h, na Praça da Imprensa, seguida de caminhada até a Assembleia Legislativa do Ceará. A manifestação é organizada pelo Sindicato dos Docentes das Universidades Federais do Estado do Ceará (ADUFC-Sindicato).

O ato conta com apoio do Fórum Permanente em Defesa do Serviço Público – Ceará e do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior (ANDES-SN), dos quais a ADUFC faz parte. A reforma administrativa, proposta pelo governo federal, muda regras para novos servidores públicos, por exemplo, reduzindo a estabilidade a apenas algumas categorias.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Representantes do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Ceará (Sindsaúde/CE) e demais categorias estiveram presentes para pedir o Plano de Cargos Carreiras e Salários (PCCS) dos servidores da saúde do Estado e a reposição salarial. pic.twitter.com/LpI6VLz3Qa — Jogo Político (@jogopolitico) October 28, 2021

"Sem políticas duradouras e independentes, o serviço público torna-se uma biruta no vendaval, onde cada gestor pode soprar para onde lhe convier, possivelmente destruindo projetos científicos e tecnológicos de décadas, tais como as vacinas”, afirma uma nota formulada em Assembleia dos Professores e das Professoras das Universidades Federais do Ceará, realizada no último dia 13 de agosto.

Com apoio do bloco da saúde, representantes do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Ceará (Sindsaúde/CE) estiveram presentes para somar outras pautas, a luta pelo Plano de Cargos Carreiras e Salários (PCCS) dos servidores da saúde do Estado e pela reposição salarial.

Marta Brandão, presidente do Sindisaude, considera a reforma como mais um grande ataque aos serviços públicos e aos servidores. "Precisamos fortalecer as fileiras de luta, não só para se contrapor a esse ataque que é a PEC 32, mas para organizar os servidores para a campanha salarial de 2022".

Diante de resistências, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), tenta colocar a matéria em votação com deputados. Ciente de que não tem os 308 votos necessários, nos bastidores tenta convencer a validade da PEC.

Com informações do repórter Filipe Pereira.

Tags