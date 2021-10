Contratos temporários de professores do ensino superior são prorrogados no Ceará

A Assembleia Legislativa do Ceará aprovou, nesta quinta-feira (28), a proposta de emenda constitucional (PEC) que prolonga os contratos de professores temporários do ensino superior. A proposta é mantê-los validados até 31 de janeiro do próximo ano.

O governador Camilo Santana criou a proposta devido à impossibilidade de realização de novos concursos em meio à pandemia. Ele justificou, ao encaminhar o pedido à Assembleia, que as "alterações no quadro letivo de professores poderão prejudicar o processo de aprendizagem dos alunos”, sendo mais proveitoso estender os contratos.

“Com as prorrogações dos contratos, a Universidade Estadual do Ceará garante a continuidade do semestre vigente sem nenhuma perda para os alunos”, declara o atual reitor da Universidade Estadual do Ceará, Hidelbrando dos Santos Soares.

As inscrições para novas seleções estão abertas no site da Universidade Regional do Cariri (Urca) com 82 vagas ofertadas para os campi de Crato e Juazeiro do Norte. Já a Uece disponibilizará também pelo site, a partir do dia 29, candidaturas para 296 postos divididos entre as unidades de Fortaleza, Itapipoca, Limoeiro do Norte, Iguatu, Crateús, Tauá e Quixadá.

