Bolsonaro viaja hoje a Roma para participar de reunião do G20

O presidente Jair Bolsonaro embarca na noite desta quinta-feira, 28, para Roma, na Itália, onde participará da cúpula do G20 e receberá um título honorário em Anguillara Veneta, cidade de seus antepassados. Ele será acompanhado pelos ministros da Economia, Paulo Guedes, e das Relações Exteriores, Carlos França. Para cumprir a agenda, deixará de ir à Conferência das Nações Unidas para a Mudança do Clima (COP-26), em Glasgow, na Escócia, importante evento da comunidade internacional.

Procurada pelo Broadcast Político, a Secretaria de Comunicação do governo ainda não informou quais serão os compromissos oficiais de Bolsonaro durante a viagem à Itália. O Ministério das Relações Exteriores apenas divulgou nota confirmando a visita ao país europeu entre os dias 29 de outubro e 2 de novembro.

No entanto, a agenda do presidente da Itália, Sergio Matarella, traz um encontro com Bolsonaro já nesta sexta-feira, 29 - o único encontro bilateral do chefe do Executivo que se sabe até o momento.

Nos dias 30 e 31, sábado e domingo, Bolsonaro estará com seus ministros na cúpula do G20. Ao longo do final de semana, estão previstos painéis sobre saúde pública global e sustentabilidade, dois temas delicados para o governo brasileiro, criticado no exterior pela gestão da pandemia e por sua política ambiental.

Já na segunda-feira, 1, a previsão é que Bolsonaro vá à cidade de Anguillara Veneta receber um título de cidadão local. O projeto para homenagear o presidente brasileiro é de autoria da prefeita Alessandra Buoso. O deputado italiano Luis Roberto Lorenzato divulgou em suas redes sociais um convite para encontro com o presidente às 12 horas, pelo horário local.

Bolsonaro retorna ao Brasil no dia 2 de novembro, de acordo com o Ministério das Relações Exteriores.

Ao cumprir a agenda na Itália entre 29 de outubro e 2 de novembro, Bolsonaro será representado pelo seu ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, na COP-26. "É uma estratégia nossa", disse Bolsonaro ontem em entrevista à TV A Crítica. O evento é bastante esperado pela comunidade internacional e contará com a presença de importantes líderes do globo.

