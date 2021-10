Paulo Guedes chama ministro Marcos Pontes de "burro" e critica execução de verbas, diz jornal

10:24 | Out. 27, 2021

O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta quarta-feira, 27, que o ministro da Ciência e Tecnologia (MCTI), o ex-astronauta brasileiro Marcos Pontes, é "burro". Em reunião fechada, o guru econômico do presidente Jair Bolsonaro teria dito ainda que o problema do País não é a falta de dinheiro, mas a falta de gestão. As informações são da coluna Painel, da Folha.

As declarações de Guedes teriam sido dadas durante um encontro com membros da comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara dos Deputados, que tentam reaver cerca de R$ 600 milhões em recursos retirados da área. Na reunião estavam deputados da base e da oposição.

O ministro da Economia reforçou que há incompetência na gestão do dinheiro público e sinalizou que ministros deixam valores parados. Referindo-se a Pontes como astronauta, Guedes disse que verba enviada para investimento em ciência foi parar em "foguetes".

Os ministros Rogério Marinho (Desenvolvimento Regional) e Onyx Lorenzoni (Trabalho e Previdência) também foram citados como maus utilizadores das verbas repassadas. Em contrapartida, Paulo Guedes citou Tarcísio de Freitas (Infraestrutura) como um bom exemplo de ministro que executa as verbas repassadas e faz bom uso de dinheiro público.



