Onyx diz que Guedes está "perturbado" e "fala com o fígado, e não com o cérebro"

A declaração ocorre em resposta a recentes críticas de Guedes contra diversos ministros do governo Bolsonaro, incluindo o próprio titular do Trabalho

O ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, rebateu nesta quarta-feira, 27, recentes declarações do ministro da Economia, Paulo Guedes, durante evento com empresários em Porto Alegre. Em coletiva de imprensa, o ministro chegou a dizer que o colega está “perturbado” e tem falado “com o fígado, e não com o cérebro”.

"Acho que o ministro Paulo Guedes talvez esteja chateado com alguma coisa e esteja falando com o fígado, e não com o cérebro", disse Onyx, durante evento da Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul). As informações são do jornal Zero Hora, que participou da cerimônia.

A declaração ocorre em resposta a recentes críticas de Guedes contra diversos ministros do governo Bolsonaro, incluindo o próprio Onyx. Segundo a Folha de São Paulo, o ministro da Economia afirmou, durante audiência com congressistas realizada nesta terça-feira, 26, em Brasília, que o ministro do Trabalho perdia tempo com inaugurações de campos de futebol e distribuindo “medalhas e troféus”, quando deveria pensar em questões maiores.

“O campo de futebol que eu inaugurei era um centro nacional de atletismo que o PT prometeu para as Olimpíadas e ficou pronto três anos depois. É um centro de excelência”, rebateu Onyx. Apesar das críticas, o ministro destacou que espera que Guedes “volte para o eixo” em breve.



