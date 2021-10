Lula lidera e Moro ocupa 3º lugar em um cenário, diz nova pesquisa

O ex-ministro Sergio Moro ocupa a terceira posição em intenções de voto para a Presidência da República em nova pesquisa PoderData. No primeiro cenário testado, o ex-juiz federal aparece em terceiro, com 8%, à frente de Ciro Gomes (PDT), com 5%. Há a possibilidade de que Moro se filie ao Podemos nos próximos dias. Já o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera todos os cenários.

É uma simulação com a presença do governador de São Paulo, João Doria (PSDB). Outro cenário contém Eduardo Leite (PSDB), governador do Rio Grande do Sul, no lugar de Doria. Neste desenho, Moro e Ciro empatam, ambos com 7%.

A margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento, feito de 25 a 27 de outubro, ouviu 2,5 mil pessoas, das 27 unidades federativas e de 420 municípios diferentes.

Veja as posições dos pré-candidatos no cenário com João Doria:

Lula (PT): 35%

Bolsonaro (sem partido): 28%

Moro (sem partido): 8%

Ciro (PDT): 5%

Doria (PSDB): 4%

Mandetta (DEM): 4%

Datena (PSL): 3%

Vieira (Cidadania): 3%

Rodrigo Pacheco (PSD): 1%

Branco/nulo: 7%

Não sabem: 2%

Segundo cenário, com Eduardo Leite:

Lula (PT): 34%

Bolsonaro (sem partido): 30%

Ciro (PDT): 7%

Moro (sem partido): 7%

Mandetta (DEM): 4%

Datena (PSL): 4%

Leite (PSDB): 3%

Vieira (Cidadania): 3%

Pacheco (PSD): 1%

branco/nulo: 6%

não sabem: 1%

