"Imagina ele negociando com o Parlamento", provoca Bolsonaro sobre Sérgio Moro na Presidência

Ao comentar sobre uma eventual eleição do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sérgio Moro para a Presidência da República, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que o ex-juiz da Operação Lava Jato precisaria aprender a lidar com o Congresso Nacional e que lhe falta experiência política.

“Ele viveu 23 anos de magistratura, dava a sentença e [escrevia] cumpra-se. Na política não é assim, você tem que conversar”, disse Bolsonaro, citando uma postura rígida de Moro durante sua atuação como juiz ao proferir sentenças.

Embora ainda não tenha se lançado oficialmente, o ex-ministro deve se filiar ao Podemos nas próximas semanas, visando a disputa presidencial do próximo ano.

Ao comentar sobre a atuação de Moro à frente do Ministério da Justiça, o chefe do Executivo afirmou ainda que o ex-juiz assumiu o seu ministério "bem intencionado", mas administrou a pasta como "algo particular". "Trouxe toda a República de Curitiba para o ministério dele", disse Bolsonaro.

“O Sérgio Moro veio trabalhar comigo bem intencionado. Eu sempre falei para os ministros que eles tinham liberdade, mas eu tinha o poder de veto. Eu analisava a vida pregressa de alguns e dizia ‘esse não dá’. Ele assumiu a Justiça como se fosse algo particular dele, trouxe toda a República de Curitiba para o ministério dele".

Sobre o suposto interesse do ex-juiz de ingressar em umas das vagas do STF (Supremo Tribunal Federal) de indicação da atual gestão, o presidente afirmou que Moro "não tinha experiência de política" para tal.

"Ele tinha a vontade de ir para o STF, mas não tinha experiência de política. Ele viveu 23 anos de magistratura, dava sentença e [escrevia] cumpra-se. Na política não é assim. Fico imaginando o Moro, chefe do executivo federal, estadual ou municipal, negociando com o Parlamento. Fico imaginando com o Parlamento. O Parlamento está lá, você tem que conversar com os caras, pê. Esses caras têm poder, foram escolhidos pelo povo. Imagina negociar com 600 pessoas. Parece que ele está indo para o Podemos. Ele sabe o que está fazendo, acho que o Podemos sabe o que está fazendo também. Seria bom se cada partido lançasse um candidato”, disse Bolsonaro.

