Bolsonaro chama CPI de "palhaçada" após aprovação do relatório: "CPI do Renan"

O mandatário ainda sugeriu que a CPI seria objeto de vingança do relator, senador Renan Calheiros (MDB-AL), por situação envolvendo disputa à presidência do Senado para o biênio 2019/2020

Ao comentar os trabalhos da CPI da Covid um dia após a aprovação do relatório final, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) chamou a comissão de "palhaçada". O mandatário ainda sugeriu que a CPI seria objeto de vingança do relator, senador Renan Calheiros (MDB-AL), por situação envolvendo disputa à presidência do Senado para o biênio 2019/2020.



"Antes de falar em Ministério Público, quem tem um pouco de juízo sabe que foi uma palhaçada lá. CPI do Renan. Talvez para se vingar, porque quem decidiu a eleição do Alcolumbre, em 2019, foi quando meu filho (senador Flávio Bolsonaro) abriu o voto dele", disse Bolsonaro, em entrevista à Jovem Pan News.



Naquele ano, o senador Davi Alcolumbre (DEM-AP) saiu vitorioso com 42 votos, em disputa contra Esperidião Amin (PP-SC), Angelo Coronel (PSD-BA), Reguffe (sem partido-DF) e Fernando Collor (Pros-AL). O senador Renan Calheiros, por sua vez, retirou sua candidatura durante a segunda votação em cédulas, após a anulação da primeira votação.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O relatório de Renan Calheiros pede o indiciamento de Bolsonaro, outras 77 pessoas e duas empresas. O documento foi votada e aprovado nessa terça-feira, 27, por sete votos a quatro.

O presidente ainda criticou membros do chamado G7, grupo majoritário da CPI composto por senadores de oposição e independentes, e questionou o que esses parlamentares fizeram durante a pandemia.

"O que essa CPI fez de vantajoso para o Brasil? O que os senadores do G7, além do Renan, do Omar e do Randolfe, tem mais quatro lá, o que eles fizeram em 2020? Já que sabiam de tudo, porque não procuraram o presidente, procuraram o Ministério da Saúde? Ficaram em casa, de férias", disparou.

Tags