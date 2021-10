Jogo Político discute última sessão da CPI da Covid e entrevista prefeito Glêdson Bezerra

O programa vai ao a partir das 17h30min, com apresentação dos jornalistas Ítalo Coriolano e Carlos Mazza e transmissão nas plataformas digitais (Facebook, Twitter e YouTube) do O POVO

O Jogo Político desta terça-feira, 26, recebe o prefeito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra (Podemos), que fará um balanço da gestão após quase um ano e discutirá o apoio ao governador Camilo Santana (PT) em 2022. O programa também abordará a última sessão da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid no Senado, que vota o relatório final dos trabalhos ainda hoje.

O programa vai ao ar a partir das 17h30min, com apresentação dos jornalistas Ítalo Coriolano e Carlos Mazza e transmissão nas plataformas digitais (Facebook, Twitter e YouTube) do O POVO. O quadro Confronto das Ideias discute com os deputados federais Heitor Freire (PSL) e José Guimarães (PT) se o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) deveria ser indiciado por genocídio indígena no relatório final da CPI da Covid.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Já no quadro Alguém Me Disse, o editor de opinião do O POVO, Guálter George, conta os bastidores de conversas do governador Camilo com prefeitos da oposição no Ceará.

Recentemente, o prefeito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra, eleito como parte do grupo político da oposição, afirmou em entrevista a uma rádio local que votaria no governador petista caso ele se candidate ao Senado em 2022; cenário muito provável.



Tags