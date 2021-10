CPI da Covid aprova relatório final com nove crimes a Bolsonaro e 80 indiciamentos

21:01 | Out. 26, 2021

Nessa quarta-feira, 27, os senadores vão entregar o texto à Procuradoria da República no Distrito Federal e depois encaminhar o documento a outros órgãos.

A CPI da Covid aprovou na noite desta terça-feira, 26, por 7 votos a 4, o relatório final do senador Renan Calheiros. Entre os pedidos de indicamento estão o nome do presidente Jair Bolsonaro por nove crimes, de três filhos dele, ex-ministros, atuais ministros, médicos, empresários e parlamentares.



Os parlamentares que não concordaram com o relatório final do senador Renan Calheiros apresentaram propostas alternativas: Eduardo Girão (Podemos-CE), Luis Carlos Heinze (PP-RS) e Marcos Rogério (DEM-RO) leram trechos de seus trabalhos por pouco mais de 20 minutos cada um. Os votos em separado apresentados pelos parlamentares não chegaram a ser analisados.

A versão final do parecer, que tem 1.279 páginas, recomenda o indiciamento do presidente Jair Bolsonaro pela prática de nove infrações. Os três filhos do presidente também não foram poupados pelo relator, que os acusou da prática de incitação ao crime: o senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ), o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) e o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ).



Além deles, Renan Calheiros identificou infrações penais cometidas por duas empresas, a Precisa Medicamentos e a VTCLog, e por outras 74 pessoas. Entre elas, deputados, empresários, jornalistas, médicos, servidores públicos, ministros e ex-ministros de Estado.





