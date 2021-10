Bolsonaro pode ter canal removido do YouTube se cometer mais duas violações

O canal do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) poderá ser removido do YouTube caso o chefe do Executivo receba mais dois avisos de violação das diretrizes nos próximos três meses. O canal foi suspenso por uma semana após Bolsonaro publicar um vídeo com mentiras sobre a relação entre a vacina da Covid-19 e a Aids. O vídeo foi derrubado pela plataforma.

Com a suspensão, Bolsonaro não pode publicar vídeos ou realizar transmissões ao vivo, como faz semanalmente, às quintas-feiras. O Facebook também retirou do ar uma publicação com o mesmo conteúdo e o Twitter aplicou um sinal de alerta na postagem.

No Youtube, um canal que descumpre uma regra da plataforma pela primeira vez recebe um alerta de que aquilo viola as diretrizes da comunidade. Esse alerta é emitido apenas uma vez. Posteriormente, o canal recebe o chamado “strike” um, é o caso de Bolsonaro.

O segundo strike ocorre caso o canal volte a violar as diretrizes dentro de um prazo de 90 dias desde a primeira ocorrência. Nessa eventual situação, a punição passaria a ser dobrada (duas semanas de suspensão). Caso venha a cometer um novo delito (terceiro strike) no prazo de três meses, o canal pode ser removido permanentemente da plataforma.



