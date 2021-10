Michelle Bolsonaro aparece vestida de palhaça em lançamento de campanha para circos

Vestida de palhaça, a primeira-dama Michelle Bolsonaro participou nesta quarta-feira, 20, do lançamento da campanha “Respeitável Circo”, iniciativa da Secretaria Especial da Cultura, em auxílio a grupos circenses itinerantes no país.

A ação foi anunciada pelo secretário Mario Frias, que afirmou, por meio do Twitter, a priorização da arte circense em sua gestão. De acordo com o titular da pasta, os circos vêm sendo desvalorizados. “Hoje, lançamos uma importante campanha de valorização do circo. Uma área por muito tempo desvalorizada, por não servir ao glamour que movimentava a elite artística que monopolizava as verbas públicas da Cultura”, escreveu.

Hoje, lançamos uma importante campanha de valorização do circo. Uma área por muito tempo desvalorizada, por não servir ao glamour que movimentava a elite artística que monopolizava as verbas públicas da Cultura. pic.twitter.com/ojQlFGw24L

Durante a solenidade, que aconteceu em Brasília, a primeira-dama discursou para os presentes: "Meus amigos, meu palhacinhos lindos", disse ao microfone, dando início a sua fala. "Olha, não aceito fazerem meme com o meu nariz, viu? Com certeza, ministra Damares, vai dar ruim", avisou durante o evento.

Na ocasião, além de Michelle em fantasia de palhaça, estiveram presentes entidades circenses; o presidente da Funarte (Fundação Nacional das Artes), Tamoio Marcondes; a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves; e o ministro do Turismo, Gilson Machado Neto. Após discursos de autoridades, artistas fizeram apresentações de palhaçaria e malabarismo.

O lançamento também contou com a distribuição de cartilhas informativas com 30 páginas de explicação sobre a importância cultural dos circos e dados sobre direitos e deveres dos trabalhadores circenses. O documento traz informações sobre como artistas podem ter acesso “a programas de assistência social, de saúde e de educação" e reforça a intenção do governo de "estimular o incentivo à formação de público e auxiliar na redução dos empecilhos burocráticos”.

A campanha “Respeitável Circo”, no entanto, ainda não teve dados e mais informações publicados no Diário Oficial da União.

Dificuldades do setor

A dificuldade de acesso dos circos a programas de incentivo não seria, como afirmado pelo secretário Mario Frias, a “monopolização de verbas públicas da cultura” durante outras gestões. As artes circenses são beneficiadas, desde a criação da Lei Rouanet, dentro da categoria "artes cênicas". Porém, é um setor proporcionalmente menos beneficiado que os demais.

De acordo com estudos da Funarte, o real motivo é o fato de que muitos grupos circenses não possuem ferramentas e conhecimentos necessários para acessar editais e elaborar projetos dentro dos padrões exigidos pelo governo.

Durante a pandemia, os circos foram extremamente impactados pelas proibições de aglomeração, e os artistas tiveram que paralisar suas apresentações, dificultando a sobrevivência da classe em meio a crise.



