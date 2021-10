Cresce descontentamento com Paulo Guedes no governo: "Ninguém aguenta mais"

Colegas de governo reforçam a insatisfação com a permanência do ministro da Economia à frente da pasta, afirma colunista

O clima de descontentamento no governo Bolsonaro com Paulo Guedes, ministro da Economia, está cada vez pior. De acordo com informações da colunista Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo, colegas governistas e alguns ministros estão contrariados com o apego do economista ao cargo, e não conseguem esconder a insatisfação com a gestão de Guedes à frente da pasta.

Um dos ministros descontentes afirmou à coluna que “ninguém aguenta mais o Paulo Guedes”, mas que ele só sai da Economia “à força”. Mesmo com as constantes desautorizações do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e a saída de membros de sua equipe, o economista não demonstra interesse em deixar o cargo.

O colega reforçou que o economista é “muito complicado” em relação à falta de tato para manter um diálogo claro com o mercado e, principalmente, para resolver questões como o financiamento para o novo Bolsa Família, o Auxílio Brasil. Os trâmites envolvendo a viabilização do programa se arrastam por mais de um ano, sem que seja encontrada uma solução para bancar o auxílio dentro do teto de gastos.

Após o anúncio, nesta quinta-feira, 21, da necessidade do governo de driblar a regra constitucional e furar o teto de gastos, a Bolsa de Valores fechou em queda de quase 3%, e o preço do dólar disparou. Outro impacto foram os próprios pedidos de demissão de secretários da pasta.

Ainda na quinta-feira, Bolsonaro afirmou à CNN que Guedes continua no cargo. "Paulo Guedes continua no governo e o governo segue com a política de reformas. Defendemos as reformas, que estão andando no Congresso Nacional, esse é o objetivo", declarou o chefe do Executivo federal.



