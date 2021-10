Bolsonaro sobre Haddad: "se estivesse no meu lugar teria lockdown e todos seriam obrigados a tomar vacina"

O presidente questionou como seria o enfretamento da pandemia caso o político petista estivesse no comando do País

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) fez críticas ao ex-candidato à Presidência nas eleições de 2018, Fernando Haddad (PT). Durante sua tradicional live, nesta quinta-feira, 21, o mandatário avaliou como seria a gestão da pandemia no país caso o petista estivesse no cargo de presidente.

“Imagina se estivesse o Haddad no meu lugar? Como é que estaria o Brasil? (...) Teria um lockdown nacional quem sabe até onde, todos seriam obrigados a ser vacinados por canetada do Haddad”, comentou na transmissão ao vivo.

O mandatário defendeu sua posição contra o passaporte vacinal, e levantou questionamentos sobre quais seriam as atitudes de um governo do PT perante o cenário pandêmico. “Como é que estaria o Brasil na mão do PT por ocasião da pandemia? Se roubaram mesmo com a gente aqui? (...) Como estaria o Brasil com essas pessoas administrando?”, perguntou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Bolsonaro critica relatório da CPI da Covid: 'festival de baboseiras'

Em live, Bolsonaro confirma benefício de R$ 400 a caminhoneiros

Bolsonaro: Acham que se eu oferecesse ministério, não estaria tudo resolvido?

Bolsa de R$ 400 a caminhoneiros vai custar R$ 4 bilhões

Bolsonaro também avisou aos que têm interesse de tirá-lo da Presidência, que “na canetada e na mão grande” não vão conseguir. “Só Deus me tirar daqui”, completou o chefe do Executivo federal.

“Temos um presidente que acredita em Deus, que respeita a Constituição, que defende a família, que deve lealdade a seu povo, que é contra ideologia de gênero, que defende os valores judaico-cristãos, coisa que não tínhamos no Brasil”.

“Você quer resolver os problemas do Brasil ou derrubar o presidente?”, concluiu.



Tags