Bolsonaro planeja entregar programa do BNB à Caixa para impedir ONG ligada ao PT

O recado enviado pelo presidente, em busca de votos no Nordeste, acontece após ele ser informado de eventuais resistências no BNB para encerrar o atual contrato com o Inec.

O presidente Jair Bolsonaro afirmou não admite que o Instituto Nordeste Cidadania (Inec), ONG ligada ao Partido dos Trabalhadores, siga na gestão do microcrédito do Bando do Nordeste (BNB). Com o objetivo de mudar a gestão financeira do órgão, em caso de problemas na nova licitação, o Crediamigo deverá ser transferido de forma emergencial para o Caixa Tem, da Caixa Econômica Federal.

Segundo o Estadão, o recado enviado pelo presidente acontece após ele ser informado de eventuais resistências no BNB para encerrar o atual contrato com o Inec. Em busca de votos no Nordeste, Bolsonaro trabalha para encerrar o assunto e evitar mais desgastes.

Na última quarta-feira, 20, o presidente esteve no município cearense de Russas, no Vale do Jaguaribe. Um dos compromissos do presidente foi o lançamento do edital de licitação das obras do Ramal do Salgado. Ele também assinou contrato e ordem de serviço para a recuperação da barragem Banabuiú. Depois, Bolsonaro partiu para outros estados nordestinos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

LEIA MAIS l Confira todas as notícias sobre a visita de Bolsonaro ao Ceará na quarta-feira, 20



Tags