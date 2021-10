Veja como votou cada deputado cearense na derrota da "PEC do Conselhão"

A Câmara dos Deputados rejeitou, na noite desta quarta-feira 20, a versão do relator Paulo Magalhães (PSD-BA) da PEC que altera a composição do Conselho Nacional do Ministério Público. Para ser aprovada, a proposta precisava de no mínimo 308 votos, mas obteve apenas 297 (houve ainda 182 votos contrários e 4 abstenções). Agora, existe a possibilidade de que os deputados analisem o texto original, de Paulo Teixeira (PT-SP).

Apelidada de PEC da Vingança e considerada uma revanche contra a Operação Lava Lato, a PEC era uma das prioridades da agenda de Lira. As entidades que representam procuradores e promotores, como a Associação Nacional de Procuradores da República (ANPR) e a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (Conamp), se posicionaram contra a proposta.

A proposta dividiu os deputados da bancada cearense. Foram 11 votos "sim" e 10 "não". Confira:

Ceará (CE)*



AJ Albuquerque (PP) - Sim

André Figueiredo (PDT) - Não

Capitão Wagner (PROS) - Não

Célio Studart (PV) - Não

Danilo Forte (PSDB) - Sim

Denis Bezerra (PSB) - Não

Domingos Neto (PSD) - Sim

Dr. Jaziel (PL) - Não

Eduardo Bismarck (PDT) - Não

Genecias Noronha (Solidaried) - Sim

Heitor Freire (PSL) - Não

Idilvan Alencar (PDT) - Não

José Airton Félix Cirilo (PT) - Sim

José Guimarães (PT) - Sim

Júnior Mano (PL) - Sim

Leônidas Cristino (PDT) - Não

Luizianne Lins (PT) - Sim

Moses Rodrigues (MDB) - Sim

Pedro Augusto Bezerra (PTB) - Sim

Robério Monteiro (PDT) - Não

Vaidon Oliveira (PROS) - Sim

A rejeição do texto surpreendeu os parlamentares. Autor da proposta, o deputado Paulo Teixeira (PT-SP) lamentou a decisão. Lira chegou a anunciar que submeteria o texto original da PEC do deputado petista em votação - ou seja, sem as modificações feitas na busca de mais votos. Lira, no entanto, desistiu em seguida e encerrou a sessão plenária minutos depois.



*O deputado Aníbal Gomes (DEM) não votou

