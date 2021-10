Ministro da Justiça pede que PF investigue IstoÉ por capa que associa Bolsonaro a Hitler

12:17 | Out. 21, 2021

O ministro Anderson Torres, da Justiça e Segurança Pública, pediu a abertura de inquérito policial, na noite de quarta-feira (20), contra a revista IstoÉ por estampar em uma capa da edição de outubro deste ano uma imagem do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) caracterizado como o líder nazista Adolf Hitler.

Em publicação no Twitter, Torres afirmou que encaminhou o pedido para que a Polícia Federal (PF) investigue possível crime contra a honra do presidente.

O documento foi publicado pelo ministro nas redes sociais e pede a adoção de medidas imediatas de “apuração dos fatos relatados, sem prejuízo de outros eventualmente caracterizados”.

Ainda ontem (20), à noite, encaminhei documento à @policiafederal , solicitando abertura de inquérito policial para apuração imediata de possível crime contra a honra do presidente @jairbolsonaro , cometido pela revista @RevistaISTOE , em sua última edição. pic.twitter.com/B9OFKpNn2J — Anderson Torres (@andersongtorres) October 21, 2021

Na última terça-feira, 19, a Advocacia Geral da União (AGU) pediu direito de resposta à revista, via notificação extrajudicial. O órgão propôs a elaboração de uma nova capa, enviada pronta, na qual afirma que Bolsonaro defendeu o direito à vida, ao emprego e à liberdade.

Em resposta, a revista justificou que “O Brasil está enfrentando seu momento Nuremberg”, em referência ao tribunal que julgou crimes do regime nazista. Disse que “é hora de compreender a extensão da catástrofe perpetrada pelo presidente e por seus asseclas. E é o que a comissão está fazendo”.

A AGU rebateu e afirmou que a capa atinge “direta e indevidamente” a imagem do presidente da República, e defendeu que a revista é omissa quanto às ações do governo em relação à crise sanitária, além de afirmar que o periódico repercute informações com parcialidade.

