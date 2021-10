Bolsonaro sabia de corrupção dos filhos, diz ex-empregado da família

O ex-funcionário da família Bolsonaro, Marcelo Luiz Nogueira dos Santos, prestou depoimento ao Ministério Público do Trabalho e confirmou às autoridades que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) era quem orientava a administração do esquema de corrupção nos gabinetes dos filhos Flávio Bolsonaro e Carlos Bolsonaro e nos gabinetes dele na Assembleia Legislativa e Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro.

De acordo com o Luiz Marcelo, o patriarca mudou o comando das operações que ficava a cargo da então esposa dele, a advogada Ana Cristina Siqueira Valle, mas passou a ser responsabilidade dos filhos quando Bolsonaro descobriu a infidelidade da mulher.

As informações já haviam sido adiantadas pelo ex-empregado à coluna de Guilherme Amado no Portal Metrópole, no mês passado. A acusação de Marcelo Luiz foi encaminhada ao Ministério Público Federal e ao Ministério Público do Rio de Janeiro, onde o atual senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ) foi denunciado por organização criminosa, lavagem de dinheiro e peculato pelo mesmo caso. O vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) também é investigado no Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ).

Em entrevista ao veículo, Luiz Marcelo contou ter atuado nas campanhas de Flávio para deputado estadual, em 2002, e foi lotado no gabinete do filho 01 de Bolsonaro entre 2003 e 2007, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro.

O ex-funcionário confessou ter devolvido 80% do que recebia no gabinete durante o período em que foi servidor, aproximadamente R$ 340 mil, segundo estipulou o veículo. Ao todo, foram 14 anos de prestação de serviço de Luiz Marcelo para a família Bolsonaro, da qual diz ter se afastado após pedir demissão por não receber o salário pedido.



