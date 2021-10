Bolsonaro "fecha" UTI de hospital na Paraíba para ter à disposição; seis estão ocupadas

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) cumpre agenda nesta quinta-feira, 21, em São José de Piranhas, no Sertão paraibano. Ele chegou ao município por volta das 10h, onde fará a entrega do trecho final do eixo norte da Transposição. Durante sua visita, o chefe do Planalto “fechou” uma UTI no Hospital Regional de Cajazeiras. A informação é da jornalista Nayara Felizardo, do The Intercept Brasil.

Segundo a jornalista, a unidade hospitalar tem apenas sete vagas, porém, seis já estão ocupadas devido à pandemia da Covid-19. Caso algum paciente precise de atendimento, terá que ir para a ala vermelha, uma espécie de UTI reserva que tem 3 leitos. Entretanto, todos estão ocupados nesse momento.

Bolsonaro deve ficar algumas horas na região, e o leito terá que ficar à disposição até a sexta-feira, 22. Um médico da comitiva avaliou as condições do hospital na terça-feira, 19. A ação é praxe, e não configura ilegalidade.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

LEIA MAIS l Confira as notícias da visita de Bolsonaro ao Ceará, nesta quarta-feira, 20



O trecho a ser inaugurado nesta quinta-feira tem oito quilômetros de extensão, entre os reservatórios Caiçara, em São José de Piranhas, e Avidos, em Cajazeiras (PB). O investimento federal na estrutura foi R$ 49,7 milhões.

Após um dia de sua visita ao Ceará, o presidente continua sua série de viagens para inaugurar e anunciar obras hídricas em dez estados. Nesta quinta-feira, 21, o presidente também em Pernambuco para a inauguração do Ramal do Agreste, na cidade de Sertânia, no entanto, a obra ainda não está apta a distribuir água.

Tags