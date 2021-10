Mayra Pinheiro diz que médicos são perseguidos por quem "nada entende de medicina"

A secretária de Gestão do Trabalho e da Educação do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, disse que médicos estão sendo "perseguidos" por pessoas que "nada entendem de medicina". A declaração foi dada nesta segunda-feira,18, em um evento do Ministério da Saúde em alusão ao Dia do Médico. Conhecida como “capitã cloroquina”, Mayra é uma das principais defensoras dentro do governo de tratamentos comprovadamente ineficazes contra a Covid-19.

“Não sabíamos que teríamos ao longo de uma pandemia o desafio de enfrentar pessoas que não conhecem a arte médica, nada entendem de medicina e passaram a questionar a nossa autonomia, o direito da nossa relação médico-paciente, o direito das nossas escolhas, o direito de salvar vidas. Fomos questionados, estamos sendo perseguidos, desafiados a não exercer essa autonomia para a qual nós fomos formados”, declarou a secretária.

Na sequência, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, defendeu a autonomia da categoria. “O vínculo médico-paciente é inquebrantável e não pode ser quebrado por quem quer que seja. Nem mesmo o Estado”, pontuou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Mayra Pinheiro consta numa lista de mais de uma dezena de investigados da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid e deve ser citada no relatório final do senador Renan Calheiros (MDB-AL). A previsão é que o relatório seja apresentado na próxima quarta-feira, 20, e que a votação do mesmo ocorra na semana seguinte; no dia 26 de outubro.



Tags