CPI da Covid ouve familiares de vítimas da pandemia hoje, segunda-feira, 18; acompanhe ao vivo

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid ouvirá, nesta segunda-feira, 18, relatos de vítimas diretas e indiretas da pandemia. Parentes de pessoas que morreram devido à doença e pacientes que ficaram com sequelas decorrentes dela serão ouvidos pelos senadores. São esperados representantes de todas as regiões do País na audiência pública marcada para às 10h30min.



Parlamentares defenderam a oitiva desta segunda-feira como uma forma de demonstrar o sofrimento da população durante a pandemia. Dentre os presentes devem estar a enfermeira de Manaus Mayra Pires Lima, que perdeu a irmã na crise da falta de oxigênio na cidade; Antônio Carlos Costa, representante da ONG Rio de Paz; Arquivaldo Bites Leite, que está em tratamento após sequelas da doença; dentre outras vítimas diretas e indiretas da Covid-19.

No final de semana, a cúpula da comissão decidiu adiar a leitura e a votação do relatório do senador Renan Calheiros (MDB-AL). Antes previsto para ser concluído nesta semana, o relatório deve ser lido na quarta-feira, 20, mas a votação só deve ser feita na semana seguinte; possivelmente no dia 26.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags