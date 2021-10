Aziz afirma que se CPI fosse circo, era lugar de alegria: "Os palhaços estão ali, chorando"

14:51 | Out. 18, 2021

O presidente da CPI da Covid, Omar Aziz (AM), criticou nesta segunda-feira, 18, os parlamentares que acusam a comissão de ser um "circo". Em audiência pública com vítimas da pandemia de Covid-19, o parlamentar disse que se CPI fosse circo, era lugar de alegria. Mas que os palhaços estão chorando e sendo ouvidos após perderem seus parentes.



"Aqueles senadores que vociferam que isso era um circo, olha aqui os palhaços. Só que esses palhaços estão chorando, esses palhaços estão comovidos e indignados com as perdas que tiveram. O circo de horrores não foi feito por nós, tem nome, sobrenome e tem as pessoas que serão indiciadas pelos crimes que cometeram", disse Aziz.



Omar pediu ainda que aqueles que falaram que a CPI era um circo, observassem se Mayra Pires, Giovanna Mendes, Katia Shirlene, Arquivaldo Bites Leão Leite, Rosane Maria e Márcio, familiares de vítimas da Covid, têm cara de palhaços e palhaças.



