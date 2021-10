Após aluna da UFPel fazer bolo com imagem de Hitler, universidade encaminha caso à polícia

Em nota, a universidade se posicionou contra o enaltecimento do nazismo e de seus personagens e disse estar ciente do ocorrido

A reitoria da Universidade Federal de Pelotas levou à polícia o caso de uma estudante da instituição que celebrou o aniversário com um bolo decorado com a imagem do ditador alemão Adolf Hitler. Postagens compartilhadas nas redes sociais pela estudante Caroline Gutknecht, que cursa história na UFPel, mostram a sobremesa com a imagem do ditador e foram republicadas por outros usuários que criticaram o ocorrido.

Em nota, a universidade se posicionou contra o enaltecimento do nazismo e de seus personagens e disse estar ciente do ocorrido. "A UFPel está acompanhando e averiguando os fatos ocorridos recentemente com a cautela necessária, também para que não aconteçam atos injustos, devido a análises intempestivas de nossa parte", diz. A informação é da jornalista Mônica Bergamo, da Folha, que procurou Gutknecht mas não obteve resposta.

A deputada Juliana Brizola (PDT-RS) entrou com uma denúncia no Ministério Público do estado contra a apologia nazista praticada pela estudante. No Brasil, a apologia do nazismo é crime enquadrado no artigo 20 da lei 7.716 de 1989, que prevê pena de dois a cinco anos de reclusão para quem fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas ou outros tipos de propaganda que utilizem a cruz suástica para divulgar o regime de Adolf Hitler.

Enquanto Bolsonaro estiver solto, esse pessoal também se sente livre para fazer essas coisas pic.twitter.com/66q7VDyrr4 — Sérgio A J Barretto (@SergioAJBarrett) October 18, 2021

