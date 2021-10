Fernando Holiday acusa assessor do PSOL de injúria racial

O vereador Fernando Holiday (Novo-SP) acusou Ivan Ferreira Carvalho, assessor do vereador professor Toninho Véspoli (PSOL-SP), de promover injúria racial ao chamá-lo de "pretinho de merda" durante discussão da proposta sobre a Reforma da Previdência, ocorrida na noite de quarta-feira, 13. A Câmara de Vereadores de São Paulo abriu sindicância nesta sexta-feira, 15, para apurar o caso.

Ao UOL, o vereador do PSOL negou a acusação contra seu funcionário e disse que a frase utilizada na ocasião foi "cretino de merda".Véspoli afirmou ainda que considera processar Holiday caso a acusação não se confirme. O vereador, no entanto, conta que optou pelo afastamento de Ferreira Carvalho até que a investigação seja concluída.

"A primeira coisa que fizemos foi pedir em ofício junto à presidência da Câmara a apuração do caso e o afastamento do servidor até o fim da investigação. Somos o maior interessado nessa apuração", disse.

Holiday comentou o assunto no seu perfil nas redes sociais e exibiu um vídeo que mostra o assessor de Toninho Véspoli, que também é professor de carreira na rede municipal de São Paulo, supostamente dizendo a fala racista.



Ontem na Câmara Municipal enquanto eu discursava a favor da reforma da Previdência um dos sindicalistas me xingou de “pretinho de merda”.



Já apresentei o vídeo do xingamento à presidência e exigi a identificação do sujeito. Chega da senzala ideológica. Não vai ficar impune! pic.twitter.com/f4WIo5R0mR — Fernando Holiday (@FernandoHoliday) October 14, 2021

Véspoli, por sua vez, conta que só soube do episódio pela publicação de Holiday. Ele insiste na defesa do funcionário e afirma ter provas de que seu assessor se referia ao vereador como "cretino", e não "pretinho". O PSOL pediu uma "investigação circunstanciada" do caso.

"Eu soube [do caso] quando Holiday falou na internet. Não me manifestei antes porque fui procurar saber o que aconteceu. Estou desde quinta-feira até hoje de manhã [apurando]. Perguntei a ele [ao funcionário do vereador], e ele disse que falou 'cretino'. Eu acredito nele. Também perguntei a pessoas que estavam próximas. Me manifestei agora porque me sinto mais à vontade. Agora tenho provas: tanto de pessoas pessoas próximas quanto o vídeo [em que ele aparece falando supostamente cretino]", declarou.



Ao UOL, a assessoria de Holiday disse que registrou um boletim de ocorrência para que a Polícia Civil investigue, também com base nos dois vídeos apresentados até agora.



O parlamentar do NOVO argumenta que mesmo que não seja verificada injúria racial, "é fato que o sujeito não deveria estar ali ofendendo vereadores e recebendo por isso". Ele pede investigação em qualquer das hipóteses.

