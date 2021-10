"PT não é um partido de esquerda, mas de centro-esquerda", diz Haddad

"PT não é um partido de esquerda, mas de centro-esquerda", afirma o ex-prefeito de São Paulo e candidato a presidente em 2018, Fernando Haddad. A declaração do petista se deu durante jantar com empresários e banqueiros na capital paulista na última quarta-feira. De acordo com colunista do O Globo Lauro Jardim, o objetivo era tranquilizar os participantes acerca da possível eleição de Lula em 2022.

O jantar foi um encontro organizado pela Esfera Brasil, entidade que promove “diálogo construtivos em prol do País” entre líderes políticos e empresariais. Lá, Haddad teria admitido corrupções na Petrobras durante gestão de Lula, mas, segundo ele, seriam “ações de diretores da empresa, sem o conhecimento do então presidente”.

Antes do fim da reunião, Fernando Haddad também teria dito aos empresários e banqueiros que “a grande vingança de Lula será fazer o Brasil crescer novamente”.

