Cearense preso por suspeita de envolvimento em atos antidemocráticos vai para prisão domiciliar

O blogueiro e jornalista cearense Wellington Macedo saiu da penitenciária da Papuda, em Brasília, nesta sexta-feira, 15, após determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). De acordo com a defesa de Macedo, que passou mais de 40 dias preso, ele passará ao regime de prisão domiciliar devido a problemas de saúde.

As informações foram divulgadas pela advogada Mônica Holanda, pois o blogueiro não pode utilizar redes sociais ou conceder entrevistas sem a autorização prévia da Justiça. “Nossa luta continua para libertá-lo, dentro deste inquérito que é uma verdadeira aberração jurídica”, disse.

Nas redes sociais, o perfil do STF disse que "ao analisar pedido de defesa de Macedo e após manifestação favorável da PGR, o ministro (Alexandre de Moraes) verificou que tempo decorrido entre o feriado e o momento atual afasta a necessidade de manutenção da prisão preventiva, que acabou convertida em domiciliar".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

#NotíciaSTF Ao analisar pedido de defesa de Macedo e após manifestação favorável da PGR, o ministro verificou que tempo decorrido entre o feriado e o momento atual afasta a necessidade de manutenção da prisão preventiva, que acabou convertida em domiciliar. — STF (@STF_oficial) October 15, 2021

No início de setembro, Alexandre de Moraes havia determinado, a pedido da Procuradoria Geral da República (PGR), a prisão preventiva de Macedo, que é investigado no âmbito do Inquérito 4.879, sobre a organização e o financiamento de manifestações a favor do governo federal no dia 7 de setembro. Na prisão domiciliar em Brasília, Macedo deverá cumprir ainda uma série de medidas cautelares.

Ele não pode, por exemplo, aproximar-se a menos de um quilômetro da Praça dos Três Poderes; dos ministros do STF ou de senadores. Também está impedido de se comunicar com outros investigados no inquérito no qual é alvo e de publicar conteúdos em suas redes sociais ou na de terceiros. Além disso, Macedo também deverá usar uma tornozeleira eletrônica.

Tags