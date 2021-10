TRE-CE marca data para eleições suplementares em Barro e Viçosa do Ceará

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) determinou, por unanimidade, eleições suplementares em Viçosa do Ceará e Barro, no dia 5 de dezembro deste ano. Os prefeitos e vice-prefeitos de ambas as cidades foram cassados por abuso de poder político e econômico.

Em Viçosa do Ceará, o prefeito Zé Firmino (MDB) e o vice, Dr. Marcelo (MDB) tiveram o recurso negado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em outubro deste ano, sendo afastados assim de seus cargos. A chapa foi condenada pelo Tribunal Regional do Ceará (TRE-CE) devido à perfuração de poços profundos a mando do prefeito, durante a campanha de reeleição, para autopromoção da candidatura.

Já o prefeito Dr. Marquinélio (PSD) e o vice, Vanderval Feitosa (PSD), de Barro, foram cassados no último mês de agosto. A Justiça Eleitoral considerou 250 contratações temporárias feitas pela prefeitura como fraudulentas sob pretexto da pandemia durante campanha.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As duas cidades somam-se a outras que necessitaram de eleições suplementares no Ceará. Jaguaruana está com data marcada para o próximo dia 17 de novembro. Neste caso, a chapa teria sido cassada porque a vice-prefeita Flávia Façanha (PSB) estaria ocupando um cargo comissionado como assessora parlamentar até três meses antes das eleições.

Martinópole, Missão Velha e Pedra Branca, em 1° de agosto, foram os primeiros municípios a realizarem pleito eleitoral em 2021.

Tags