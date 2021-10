Cabo Daciolo defende "candidatura avulsa" e chama partidos políticos de "quadrilhas"

O ex-deputado federal e ex-candidato à Presidência da República, Cabo Daciolo (sem partido) saiu em defesa da “candidatura avulsa” e chamou os partidos políticos de “quadrilhas”, em entrevista ao Flow Podcast, nesta quinta-feira, 14.

“Para sair candidato à Presidência, você precisa ter o aval de algum partido. Você não fecha com sistema, você não quer a safadeza e nem a mesmice, já começa você a andar na contramão disso tudo”, afirmou, durante a entrevista.

O ex-bombeiro contou que, ao final das eleições de 2018, quando disputou a Presidência pelo Patriota, não voltou a se filiar a partidos, mas avaliou sua participação na política como positiva.

“Quando terminou a eleição, no segundo turno, eu não fechei nem com Bolsonaro, nem com Haddad. Eu não voto em menos pior, eu não estava de acordo com eles. Então, eu me neutralizei”, comentou.

Daciolo reiterou que atualmente é pré-candidato às eleições de 2022, mesmo sendo contra a obrigatoriedade de filiação partidária para disputar o pleito. “A priori, eu sou pré-candidato à Presidência da República para a próxima eleição. Não tenho nenhum partido, estou no aguardo, visualizando qual vai ser".

Em sua defesa da candidatura avulsa, o ex-deputado afirmou que é preciso haver liberdade em relação às legendas para que haja uma transformação. “Bato na tecla da candidatura avulsa de você não precisar de partido para poder ser candidato. (...) Eu quero mudanças. Eu acho que um cenário inicial de transformação é você poder ter uma candidatura avulsa. Partido político é uma quadrilha”, disparou.

A Constituição Federal determina a obrigatoriedade da filiação partidária para disputar cargos políticos. O projeto de lei 434, que começou a tramitar no Senado em maio deste ano, inclusive, reforça essa condição e também pretende exigir o tempo mínimo de um ano de filiação antes de pleitear uma candidatura política.

Durante a entrevista, Daciolo também criticou os governos brasileiros, bem como as gestões de Lula (PT) e Jair Bolsonaro (sem partido). Dentre as falas, o cabo chegou a fazer duras críticas a um dos mais próximos apoiadores do presidente, o empresário Luciano Hang.

Caso chegue à Presidência da República, o ex-deputado afirmou que irá "derrubar" as estátuas da Liberdade que ficam em frente às lojas Havan, propriedades de Hang. "É um recado para o império americano de que chegou o fim deles aqui na nação brasileira”, completou.



