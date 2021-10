Bolsonaro diz que tem "vontade de privatizar Petrobras" e vai avaliar tema

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou, nesta quinta-feira, 14, que tem vontade de privatizar a Petrobras e, sem dar detalhes, disse que avaliará as possibilidades com a equipe econômica do governo. A declaração, ocorrida em meio às frequentes altas no preço dos combustíveis, foi dada durante uma entrevista à rádio Novas de Paz, de Pernambuco.

“Eu já tenho vontade de privatizar a Petrobras, tenho vontade, vou ver com a equipe econômica o que a gente pode fazer, porque, o que acontece? Eu não posso, não é controlar, não posso melhor direcionar o preço do combustível, mas quando aumenta a culpa é minha. Aumenta o gás de cozinha, a culpa é minha, apesar de ter zerado o imposto federal”, afirmou o presidente, que tem demonstrado irritação quando é cobrado sobre a disparada dos preços.

De acordo com a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), a gasolina acumula alta de 57,3% só neste ano, enquanto o gás de cozinha subiu cerca de 90% desde março. A Petrobras tem uma política de preços que vincula os valores de combustíveis e gás às cotações do dólar e do petróleo no mercado internacional. Com a alta destes itens, gás e combustível acompanham e sobem também.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O ministro da Economia, Paulo Guedes, defendeu que a estatal entre na fila das privatizações para os próximos anos. Em 2018, antes de assumir a presidência, Bolsonaro disse que não gostaria de ver a Petrobras ser privatizada. À época, ele disse que a medida só ocorreria caso "não houvesse solução".

Tags