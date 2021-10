Após decisão do STF, Allan dos Santos perde acesso às contas nas redes sociais

Perfil do Instagram: bloqueado; canal no Youtube: removido, e contas no Twitter: suspensas. Allan dos Santos, blogueiro bolsonarista, perde acesso às redes sociais por determinação de Alexandre de Morais, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). A decisão teria sido tomada em investigação de milícias digitais atuantes na disseminação de fake news e em atentados à democracia.

O perfil do Instagram de Allan teria sido bloqueado em “cumprimento de ordem judicial”, de acordo com a equipe de comunicação do Facebook, responsável também pela plataforma. A assessoria do YouTube destacou que o canal do blogueiro, “Terça Livre”, foi removido devido à “uma decisão proferida em processo judicial, que está sob segredo de justiça”.



Na última sexta-feira (8), suas duas contas, uma para uso pessoal e outra para seu canal “Terça Livre”, do Twitter, foram suspensas. A plataforma informou que estava atendendo a uma ordem advinda do STF.



O motivo seria a descoberta de mensagens em investigação da Polícia Federal. Allan dos Santos teria incitado o Presidente e parlamentares da base a realizarem um golpe de Estado durante os atos de apoio ao governo em abril e maio do mesmo ano.



O blogueiro, segundo investigação da polícia, haveria enfatizado ao ajudante de Bolsonaro a “necessidade” de intervenção militar, durante manifestações antidemocráticas ano passado. Ele ainda pontuaria a urgência da convocação das Forças Armadas por ser intolerável “aceitar” decisões do STF.

