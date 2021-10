Após Bolsonaro recusar vacina, Flávio toma segunda dose e é vaiado

17:29 | Out. 14, 2021

Após o presidente da República, Jair Bolsonaro, afirmar que não tomará a vacina contra covid-19, o senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ), filho "01" do chefe do Planalto, tomou a segunda dose do imunizante. Ele foi vaiado durante a passagem por uma unidade de saúde em Brasília, nesta quinta-feira, 14.

Conforme vídeos publicados por internautas nas redes sociais, o senador foi chamado de "fura-fila", "miliciano" e "genocida" por pessoas que estavam no local.

O parlamentar foi até uma unidade de saúde na Asa Sul, na capital federal, acompanhado do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.

Também houve gritos de "Fora, Bolsonaro" enquanto os dois estavam no posto de vacinação.

Diferente da primeira dose, quando recebeu a vacina do ministro da Saúde, Flávio Bolsonaro não postou vídeos ou fotos da segunda dose nas redes sociais até o fim da tarde desta quinta.

No Senado, Flávio tem defendido o governo do pai em meio ao desgaste na CPI da Covid e atribuído ao Executivo federal o mérito pela vacinação da população.

O governo, no entanto, é investigado na comissão por omissão ao ter ignorado ofertas de grandes laboratórios no ano passado.

