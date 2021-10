Após ampliação, programa Alcance será voltado também para o mercado de trabalho

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Ceará irá ampliar o Programa Alcance. Antes dedicado somente ao preparo para o Enem, o projeto agora se divide em duas vertentes: Programa Alcance Enem, para interessados em adentrar o ensino superior, e Programa Alcance Trabalho, para qualificar e facilitar inserção no mercado de trabalho.



As melhorias do programa foram sugeridas pelo relatório semestral “A Economia nos Tempos de Covid-19”, do Banco Mundial, sobre a região da América Latina e do Caribe. No documento, fica evidente a necessidade de impulsionar políticas públicas para assistir aos mais vulneráveis, proteger empregos e garantir a retomada do crescimento econômico.



O objetivo do Programa é incluir cidadãos, independentemente de etnia, condição financeira, gênero ou portabilidade de deficiência, no ensino superior e no mercado de trabalho. A coordenação do Programa Alcance contará com o suporte da Escola Superior do Parlamento Cearense (Unipace), do Conselho de Altos Estudos e Assuntos Estratégicos e do Instituto de Estudos e Pesquisas sobre o Desenvolvimento do Estado do Ceará (Inesp), a fim de garantir seu desenvolvimento.



Programa Alcance Enem



O Programa Alcance, iniciado em 2012, já beneficiou cerca de 25 mil pessoas na Capital e no Interior, prestando aulas presenciais preparatórias para Enem e vestibulares. A partir da nova resolução, a Assembleia Legislativa expande sua capacidade de atendimento ao prever a implantação da modalidade online de ensino, além do modelo anterior.



As aulas serão ministradas por professores com experiência comprovada em lecionar para pré-vestibulandos. O curso oferecerá laboratórios de redação com temas semanais e correção nos padrões do Enem, videoaulas, apresentações de conteúdos e banco de questões. O acesso online, ilimitado e gratuito será permitido a estudantes cursando o 3° ano do ensino médio ou aos que já o tenham concluído.



Parcerias para fornecer cursos de inglês e espanhol voltados para o vestibular também deverão ser organizadas. Projetos com cursos de ensino superior e com a Secretária da Educação para promover a realização de feiras de profissões e simulados também deverão ocorrer, segundo resolução da Assembleia.



O Programa visa possibilitar o ingresso de seus estudantes em universidades públicas por meio do Enem. Mas, caso aceitos em instituições de ensino privadas, a proposta é de que, com suas notas, possam solicitar bolsas de estudo do Programa Universidade para Todos (Prouni) ou financiamento do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).



Programa Alcance Trabalho



Este Programa surge como reconhecimento de demandas trazidas por estudantes do Projeto Alcance inicial de preparatório para vestibulandos. Em 2019, é criada a ação "Protagonismos ao Meu Alcance", com cursos gratuitos online: “Orientação Profissional” e “Preparatório para o Mundo do Trabalho”.



Entretanto, agora, com a taxa de desemprego atingindo 15,1% no Ceará, a proposta de capacitação para fomentar a empregabilidade deve ser expandida. Haverá cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC) e de qualificação, a fim de preparar ou reinserir os beneficiados no mercado. Além de entregas de kits instrumentais de trabalho para geração de renda imediata.

