Bolsonaro rebate Xuxa e pede que seguidores dela o acompanhem nas redes sociais

Em seu perfil no Instagram, Xuxa defendeu o impeachment do chefe do Planalto e afirmou que quem não cumpre as regras sanitárias "é genocida"

O presidente Jair Bolsonaro rebateu, nesta terça-feira, 12, a fala da apresentadora Xuxa Meneghel feita no domingo, 10, quando a apresentadora pediu para que os apoiadores do chefe do Executivo federal parassem de segui-la. Em seu perfil oficial do Twitter, Bolsonaro ironizou o pedido de Xuxa e disse: “Se você apoia Xuxa, peço que nos siga. Seria uma satisfação apontar fatos omitidos para que possamos sempre melhorar e unir nosso país.

Se você apoia Xuxa, peço que nos siga. Seria uma satisfação apontar fatos omitidos para que possamos sempre melhorar e unir nosso país! — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) October 12, 2021

No sábado, a "Rainha dos Baixinhos" criticou Bolsonaro ao lamentar as mais de 600 mil mortes por Covid-19 no Brasil. Ela repercutiu a fala do mandatário após ele ter sido impedido de assistir a jogo de futebol em Santos (SP) por não estar vacinado contra o coronavírus. Xuxa atribuiu a Bolsonaro a culpa pelo avanço da pandemia no país e questionou quem defendem o presidente. “Quando as pessoas vão ver que estão sendo enganadas?", questionou.

Em seu perfil no Instagram, Xuxa defendeu o impeachment do chefe do Planalto e respondeu ao questionamento de Bolsonaro, sobre a necessidade de tomar vacina, afirmando que quem não cumpre as regras sanitárias “é genocida”.

“Eu lhe respondo: porque estamos em uma pandemia, porque a lei serve para todos, porque assim protegemos as pessoas, porque já morreram 600 mil pessoas, porque precisamos seguir o que os cientistas, médicos e a Organização Mundial da Saúde pede e exige a todos no mundo porque… quem não faz isso, não segue as regras mundiais, é genocida”, escreveu Xuxa.





