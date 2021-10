Superman bissexual: Eduardo Bolsonaro acusa DC de "destruir masculinidade"

14:16 | Out. 12, 2021

Deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) criticou a DC Comics após revelação da bissexualidade do personagem Jon Kent, que nos quadrinhos assume o lugar do pai como Superman. Em publicação no Twitter neste domingo, 12, ele disse que a intenção é "destruir a masculinidade". “Vários desses super-heróis inspiram adolescentes e crianças. Mas o problema é o garoto de policial, né?”, indagou.

“A intenção não é democratizar os super-heróis ou tornar o mundo + tolerante, é o contrário: destruir a masculinidade dos mais tolerantes p dominar estes cordeiros e instigar o ódio nos resistentes para poder acusá-los de homofóbicos e depois a esquerda se dizer protetora dos gays”, escreveu.

A novidade sobre Jon Kent, o novo Superman que é filho de Clark com Lois, foi revelada nessa segunda, 11, pelo quadrinista Tom Taylor. Jon se assumirá bissexual na próxima edição da revista “Superman: Son of Kal-El #5”.

“Eu sempre disse que todos precisam de heróis e todos merecem ver a si mesmos em seus heróis. Hoje, o Superman, o super-herói mais forte do planeta, se assume bissexual”, disse Tom Taylor.

