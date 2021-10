Vídeo: Primeira-dama Michelle Bolsonaro canta sertanejo em aniversário de Mário Frias

13:52 | Out. 11, 2021

A primeira-dama Michelle Bolsonaro foi gravada cantando música sertaneja na festa de aniversário de 50 anos do secretário especial da Cultura, Mario Frias, em Brasília, no último sábado, 9. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram a esposa do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) cantando a música "Idas e Voltas", da dupla Matogrosso & Mathias.

Os ministros de governo Anderson Torres (Justiça e Segurança Pública), Onyx Lorenzoni (Trabalho e Previdência), Bruno Bianco (Advocacia Geral da União) e Wagner Rosário (Transparência) também estiveram presentes no evento. Alguns deles também se aventuraram no karaokê. Bolsonaro não compareceu ao aniversário porque está na Baixada Santista, onde passa o feriado prolongado.

Além destes, a advogada da família Bolsonaro, Karina Kufa, e o diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Alexandre Ramagem, estiveram na festa, bem como o senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ) e alguns secretários de governo.

