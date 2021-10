PT está preocupado com a possível candidatura de Eduardo Leite à presidência, diz portal

O diretório nacional do PT está cada vez mais preocupado com a possível candidatura do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB-RS) à Presidência. A pedido do próprio ex-presidente Lula (PT), os dirigentes do partido no estado devem mudar de estratégia e começarem a atuar de maneira mais firme contra Leite. As informações são do portal UOL.

O núcleo petista está considerando o membro do PSDB como “o mais tranquilo dos governadores de centro-direita” e a preocupação aumenta, uma vez que Leite possui “baixíssima” rejeição nas pesquisas. O pré-candidato do PSDB deve enfrentar João Doria nas prévias do partido - com apoio de Aécio Neves, e o antagonismo do PT pode, inclusive, ser favorável a Eduardo Leite neste ponto.

Da parte do PT há a compreensão de que seria "mais fácil" enfrentar Doria nas eleições que se aproximam, do que o governador do RS, justamente por sua rejeição baixa e pela relação que mantém com o setor privado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Leite tenta criar ‘frente’ anti-Doria em SP

Doria diz que pode abrir mão de candidatura para fortalecer 3ª via contra Lula e Bolsonaro

PSDB de Goiás anuncia apoio a Eduardo Leite nas prévias presidenciais do partido

Doria e Eduardo Leite travam guerra dos números nas prévias do PSDB

O PT deve começar a confrontar Leite através de professores e aposentados. Ambas as categorias sofreram uma diminuição de seus recebimentos mensais após a Assembleia Legislativa do estado aprovar a reforma da Previdência a pedido do governador.

As articulações do partido para enfrentar Leite deverão focar também nas privatizações que o governador vem realizando no estado, como a desestatização da Corsan (Companhia Riograndense de Saneamento), que já está em curso, e da Sulgás que já teve o edital publicado pelo governo local.

As estratégias do PT deverão ser semelhantes ao nível de "ataque" utilizado contra o ex-governador Antônio Britto, que comandou o RS quando era filiado ao então PMDB e ainda no período de presidência de Fernando Henrique Cardoso. Britto também investia em privatizações na época, e o PT passou a utilizar adesivos atacando os governos estadual e federal.

Pelo Twitter, Eduardo Leite se manifestou em resposta direta a Lula: “Obrigado Lula por estar preocupado comigo. Você tem razão nesse ponto. Estamos crescendo porque vamos unir o Brasil. Pacificaremos o país que dividiram ao insistirem nessa visão de mais destruir do que construir”, disparou.



Obrigado Lula por estar preocupado comigo. Você tem razão nesse ponto. Estamos crescendo porque vamos unir o Brasil. Pacificaremos o país que dividiram ao insistirem nessa visão de mais destruir do que construir. pic.twitter.com/eZ2jty15xQ — Eduardo Leite (@EduardoLeite_) October 10, 2021

Tags