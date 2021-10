Malafaia promete expor 2 ministros do governo Bolsonaro nesta segunda: "inescrupulosos"

O pastor evangélico Silas Malafaia, apoiador do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), prometeu expor dois ministros do Governo Federal, através de postagem no Twitter neste domingo, 10. Malafaia anunciou que postaria um vídeo com denúncias nesta segunda-feira, 11, contra as autoridades que chamou de “inescrupulosos”.

Em seu perfil na rede social, o religioso escreveu que os ministros a serem revelados hoje “perderam a condição moral de continuarem como ministros”. O pastor classificou suas denúncias como “arrasa-quarteirão” e deverá publicar o vídeo com mais detalhes em breve.

“Gravíssimo! "Atenção, povo brasileiro. Dois ministros de Bolsonaro perderam a condição moral de continuarem como ministros. Amanhã, vou postar um vídeo denunciando esses inescrupulosos. Será um verdadeiro arrasa-quarteirão!", escreveu na postagem.

GRAVÍSSIMO ! ATENÇÃO POVO BRASILEIRO . 2 ministros de Bolsonaro perderam a condição moral de continuarem como ministros . Amanhã vou postar um vídeo denunciando esses inescrupulosos . SERÁ UM VERDADEIRO ARRASA QUARTEIRÃO ! Aguardem . — Silas Malafaia (@PastorMalafaia) October 10, 2021

De acordo com as publicações que se seguiram, Malafaia declara que suas revelações “não tem nada a ver com corrupção, mas sim, com a questão política que envolve a indicação para o STF” (Supremo Tribunal Federal).

INACREDITÁVEL ! ATENÇÃO POVO BRASILEIRO . A questão que vou apresentar sobre ministros de Bolsonaro que perderam a condição moral de serem ministros, não tem nada a ver com corrupção , mas sim , com a questão política que envolve a indicação para o STF . SERÁ QUENTÍSSIMO ! — Silas Malafaia (@PastorMalafaia) October 11, 2021

Em vídeo postado nesta manhã, o pastor dá mais informações sobre o conteúdo de sua exposição: “É inacreditável! Ministros de Bolsonaro, políticos cujos gabinetes estão no palácio do governo, contra a indicação de André Mendonça para o STF!”, informou Malafaia, que prometeu mais informações ao decorrer do dia.

INACREDITÁVEL! Ministros de Bolsonaro contra a indicação para o STF? pic.twitter.com/uhj6eaMMbu — Silas Malafaia (@PastorMalafaia) October 11, 2021

Na sexta-feira, 08, o bolsonarista já havia publicado um vídeo em que acusa o ministro Ciro Nogueira, da Casa Civil, de fazer indicações à vaga disponível no Supremo baseado em conveniência e interesse pessoais. Malafaia é uma das lideranças evangélicas que tem pressionado senadores a analisarem a indicação do ex-ministro da Justiça André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal (STF).

