Bolsonaro visitará Russas para "giro" por obras hídricas

14:23 | Out. 11, 2021

Viagem do presidente para o Ceará está marcada para a quarta-feira da semana que vem, dia 20 de outubro

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) está com viagem marcada ao Ceará para a quarta-feira da próxima semana, 20, quando participará de uma série de eventos ligados a obras hídricas em Russas, na região do Vale do Jaguaribe.

Segundo a agenda do presidente, Bolsonaro participará de um evento para a assinatura de um contrato e uma ordem de serviço para o início das obras de recuperação da Barragem Banabuiú, em R$ 15,4 milhões. A informação foi confirmada pelo deputado estadual André Fernandes (Republicanos), um dos políticos mais próximos do presidente no Ceará.

O presidente também deve fazer anúncios relacionados à nova obra da construção do Ramal do Salgado, trecho final do Eixo Norte da Transposição do Rio São Francisco, que receberá investimentos em R$ 600 milhões.

Depois, o presidente visita a obra de abastecimento de água do Reservatório Tubarão, com investimentos federais em R$ 154 milhões, e também assina ordem de serviço para a retomada de obras da Barragem Fronteiras, mantida pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs).



A última viagem de Jair Bolsonaro ao Ceará ocorreu em agosto deste ano, quando o presidente participou da cerimônia de entrega de casas populares em Juazeiro do Norte e no Crato.

