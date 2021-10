De Lula a Ciro, políticos celebram nas redes sociais o Dia do Nordestino

O ex-presidente Lula, o ex-ministro Ciro Gomes, o ministro das Comunicações Fábio Faria e outras figuras públicas exaltaram a coragem, perseverança e alegria de seus conterrâneos para comemorar o dia do Nordestino nas redes sociais. Elogios às diversidades culturais, materiais e intelectuais também estiveram presentes por meio de roupas típicas e referências a autores, artistas e intelectuais da região. O Nordeste é estratégico para as eleições de 2022. Nas últimas eleições, o PT teve hegemonia entre os 9 estados, mas viu o hoje presidente Jair Bolsonaro ter desempenho expressivo em relação a outros adversários.

Hoje é Dia do Nordestino! Povo que teima, resiste e não esmorece jamais! Viva o povo nordestino!



@ricardostuckert pic.twitter.com/1itIasvhQF — Lula (@LulaOficial) October 8, 2021

Dia 8 De Outubro, #DiaDoNordestino! Dia de um povo querido, talentoso e guerreiro. Terra mater de Joaquim Nabuco, José de Alencar, Patativa do Assaré, Santa Dulce dos Pobres, Luís Gama, Jorge Amado, Gilberto Freyre, Celso Furtado, Nísia Floresta, Marta, Luiz Gonzaga (...) pic.twitter.com/P5NmdpUr22 Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine October 8, 2021

Entre os políticos cearenses que postaram em suas redes sociais, além de Ciro, estão Luizianne Lins (PT) e Cid Gomes (PDT). Outros nordestinos que também se manifestam, estão: o ministro do Desenvolvimento Regional Rogério Marinho e o ministro Fábio Faria, ambos nascidos em Natal (RN), além da deputada federal pernambucana Marília Arraes (PT), que nesta semana ganhou destaque após o presidente Jair Bolsonaro vetar um parte de projeto de sua autoria que previa a distribuição gratuita de absorventes para mulheres de baixa renda.

Hoje é dia do povo forte e batalhador que não se verga mesmo nas maiores adversidades, que persiste e segue em frente. Tenho orgulho de, como ministro do gov @jairbolsonaro, poder contribuir levando oportunidades ao meu povo. O Nordeste não é problema, é solução. #diadonordestino pic.twitter.com/zZV3tH6mKs — Rogério Marinho (@rogeriosmarinho) October 8, 2021





“Minha vida é andar por esse país

Pra ver se um dia descanso feliz

Guardando as recordações das terras onde passei

Andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei”



Parabéns a todos os nordestinos, assim como eu, pelo seu dia! #DiadoNordestino — Fábio Faria (@fabiofaria) October 8, 2021





De outras regiões, comemoram Alexandre Padilha (PT), além de Guilherme Boulos (Psol) e Marcelo Freixo (PSB), que enaltecem os nordestinos migrantes vivendo nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro.

Viva o nordeste. Viva o povo nordestino. Saudade do meu ex e vocês? #DiaDoNordestino pic.twitter.com/50dG30RhES — Alexandre Padilha (@padilhando) October 8, 2021





O nordestino é antes de tudo um forte. As mãos nordestinas formaram o que entendemos hoje como Brasil: pela migração, pela diversidade cultural e pelas resistências. Viva o Dia do Nordestino! #DiaDoNordestino — Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) October 8, 2021





Viva o Dia do Nordestino, povo batalhador com um diversidade cultural enorme que constrói e enriquece o Brasil! Um abraço especial aos nordestinos que vivem no Rio de Janeiro e contribuem para a grandeza e força do nosso Estado!#DiaDoNordestino — Marcelo Freixo (@MarceloFreixo) October 8, 2021





O dia 8 de outubro é considerado o dia do Nordestino desde 13 de julho de 2009. A proposta de lei foi criada em São Paulo pelo então vereador do PT: Francisco Chagas, natural de Riachuelo (RN). A intenção era homenagear o centenário da Patativa do Assaré. Mas, hoje, trata-se da consagração de toda a cultura nordestina.



Tags