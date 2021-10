ACM Neto diz que União Brasil trabalhará para evitar 2º turno entre Lula e Bolsonaro

11:09 | Out. 08, 2021

Com a criação do partido União Brasil (UB), resultado da fusão entre DEM e PSL, o futuro secretário-geral da legenda, o ex-prefeito de Salvador e ainda presidente do DEM, ACM Neto, afirmou que um dos objetivos da sigla será evitar um 2° turno das eleições presidenciais de 2022 entre o ex-presidente Lula (PT) e o presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

"Vamos trabalhar muito para evitar que este cenário se coloque. O nascimento do partido tem esse objetivo, de dar uma mexida, uma sacudida nesse campo", afirmou Neto, em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo, na última quinta-feira, 7. DEM e PSL aprovaram a fusão nesta semana, mas a sigla ainda precisa ser homologada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

ACM Neto afirmou ainda que a União Brasil trabalha com pelo menos três pré-candidatos para a corrida eleitoral do ano que vem: Luiz Henrique Mandetta, ex-ministro da Saúde; José Luiz Datena, apresentador; e Rodrigo Pacheco, presidente do Senado.

Ao ser questionado sobre a inclinação política da UB, ACM Neto resumiu que a legenda pregará a defesa da democracia e das liberdades individuais e evitou colar a imagem da legenda à direita ou centro-direita. Ele ainda declarou preferência por Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, na disputa com João Doria, governador de São Paulo, nas prévias que o PSDB fará em novembro.



