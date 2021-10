Mayra Pinheiro registra B.O contra funcionário da Saúde após ser acusada de tramar queda de Queiroga

10:42 | Out. 07, 2021

Conhecida como "capitã cloroquina", Mayra estaria reagindo a acusações feitas pelo chefe de gabinete do ministro da Saúde de que ela e o ministro Onyx Lorenzoni atuam para derrubar Queiroga

A secretária da Gestão do Trabalho e da Educação do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, registrou um boletim de ocorrência, na Polícia Federal, contra João Lopes de Araújo Júnior, chefe de gabinete do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. A ação ocorreu na última quarta-feira, 6, e foi revelada pela equipe da rádio CBN de Brasília.

Conhecida como “capitã cloroquina”, pela defesa de medicamentos ineficazes contra a Covid-19, Mayra estaria reagindo a acusações feitas por João Lopes de que ela e o ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, estariam atuando para derrubar Queiroga.

Segundo a CBN, Pinheiro teve acesso a mensagens nas quais o chefe de gabinete a acusa de cometer crimes e “não ter qualquer lealdade” com o ministro.

Nas mensagens, João Lopes afirma também que sabe da ligação da secretária com o ministro Onyx e que conhece "todos os nomes envolvidos nessa tentativa de retirada do ministro", e alerta a secretária para se preparar, porque verá “a mão de Deus" sobre ela.

O caso foi registrado na Polícia Civil do Distrito Federal, com imagens e arquivos (áudio e vídeo) anexados, mas foi encaminhado à Polícia Federal por envolver ministros.



