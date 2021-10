Muita gente vai gastar o auxílio emergencial em bar e boteco, diz governador de MG

Declaração de Zema acontece em período de crescimento da fome e desigualdades sociais no Brasil e no mundo

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo) afirmou, nesta segunda-feira, 4, que muitas pessoas, ao receberem o auxílio emergencial, não fazem o uso adequado do dinheiro e vão gastar boa parte em “bar” e “boteco”. A declaração foi dada durante coletiva de imprensa em Belo Horizonte, quando o governador anunciou a parcela única de R$ 600 do auxílio para pessoas em situação de extrema pobreza.

"Nós sabemos, infelizmente, que muitas pessoas, ao receberem esse dinheiro, não fazem uso adequado do mesmo, vão para o bar, para o boteco, e ali já deixam uma boa parte ou quase a totalidade do que receberam”.

Durante a fala, Zema defendeu o repasse do valor em duas parcelas pois, de acordo com ele, o auxílio teria maior “efetividade social". A intenção inicial do governo do estado era justamente parcelar o pagamento do auxílio, porém os deputados alteraram o formato para repasse em parcela única.

Segundo dados do governo estadual, 1.079 milhão de famílias devem receber o dinheiro, concedido a partir de projeto de lei apresentado pelos parlamentares para enfrentamento aos impactos da pandemia. Para ter direito ao auxílio, cada grupo tem que ter renda per capita de até R$ 89 por integrante por mês. O repasse deve ser depositado primeiro para famílias que não estão cadastradas no Programa Bolsa Família, bem como para famílias compostas por mães solteiras e filhos.

O comentário de Zema acontece em um momento crítico de crise econômica e aumento das desigualdades no acesso à alimentação, ambos agravados pela pandemia. Relatórios da ONU (Organização das Nações Unidas), por exemplo, apontam que a fome ameaçou mais de 700 milhões de pessoas no mundo inteiro somente no último ano. A assessoria do governador informou, no entanto, que o político não faria comentários sobre sua fala a respeito do uso do recurso pelas famílias beneficiadas.



