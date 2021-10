Ministro da Educação diz que Brasil tem universidades em excesso

15:52 | Out. 06, 2021

Durante evento evangélico realizado na Igreja Batista Central, nesta terça-feira, 5, o ministro da educação, Milton Ribeiro, alegou que existem unidades de ensino superior em excesso no Brasil, e criticou governos anteriores na condução da educação no país. De acordo com o ministro, o foco deve estar nos níveis básicos de ensino, principalmente na alfabetização.



Milton defendeu que o país tem hoje "jovens que são analfabetos funcionais, não entendem o que leem". “O alicerce na educação é a alfabetização. Como é que se pode imaginar alguém construir uma casa começando pelo telhado? Quando falo em universidade, como falam que foi democratizada, encheram de telhados, esqueceram do alicerce. O que nós temos hoje: jovens que são analfabetos funcionais, não entendem o que leem”, disse o ministro.

O papel das instituições, segundo o titular da Educação, é oferecer reforço para os alunos, já que existem "meninos que chegam para fazer engenharia sem saber regra de três". Ainda durante sua fala, Milton Ribeiro criticou governos anteriores dizendo que as medidas tomadas em outros mandatos colocaram a "educação pública brasileira em um nível tão ruim”.

