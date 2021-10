DEM e PSL aprovam fusão durante convenção; Onyx Lorenzoni votou contra

União Brasil se tornará uma das maiores legendas do País, com a maior bancada na Câmara dos Deputados e uma das maiores verbas provenientes dos fundos eleitoral e partidário

As cúpulas do PSL e do DEM oficializaram nesta quarta-feira, 6, em Brasília, a fusão das duas legendas. Uma convenção para consolidar a unificação deu início ao processo de nascimento do partido União Brasil, que deverá adotar o número 44 nas urnas já em 2022. De acordo com o presidente do Democratas, ACM Neto, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ainda precisa confirmar a fusão e estimou que o partido deverá ser validado legalmente no início do ano que vem.

A aprovação foi feita por aclamação e de todos os integrantes da convenção nacional, somente o ministro do Trabalho e Emprego do governo Bolsonaro, Onyx Lorenzoni, votou contrário, juntamente com a delegação do Rio Grande do Sul. Bolsonarista, Lorenzoni é filiado ao DEM e defendeu que o novo partido já decidisse sobre eventual apoio à reeleição do presidente ou se a legenda lançaria candidatura própria ou apoiaria outro nome.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O União Brasil se tornará uma das maiores legendas do País, com a maior bancada na Câmara dos Deputados e uma das maiores verbas provenientes dos fundos eleitoral e partidário, com cerca de R$ 160 milhões previstos para 2022.

Nos bastidores, comenta-se que uma candidatura própria a presidente é o caminho natural. Entre os postulantes, estariam o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta (DEM), o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM), e o apresentador José Luiz Datena (PSL).

O ex-prefeito de Salvador e atual presidente do DEM, ACM Neto, deverá ocupar o cargo de secretário-geral do novo partido, enquanto a presidência deve ser do deputado federal Luciano Bivar (PE), atual presidente nacional do PSL. O arranjo se dá pelo tamanho atual das siglas. Enquanto o PSL tem 54 deputados federais, o Democratas conta com apenas 28.



Tags