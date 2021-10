Renan Calheiros garante que relatório final da CPI irá pedir indiciamento de Bolsonaro

Ao comentar sobre os próximos passos da CPI da Covid, que entra na reta final dos trabalhos nesta semana, o relator da comissão, senador Renan Calheiros (MDB-AL), afirmou que o relatório final "com certeza" vai pedir o indiciamento do presidente Jair Bolsonaro.

"Nós não vamos falar grosso na investigação e miar no relatório. Ele com certeza será (indiciado) pelo o que praticou", afirmou a jornalistas nesta terça-feira, 4, na chegada à sessão que ouve um dos sócios da VTCLog, Raimundo Nonato Brasil.



A previsão de Renan é de que o relatório fique pronto no dia 15 de outubro. No dia 19, às 9h, os integrantes da CPI farão uma cerimônia de encerramento e, em seguida, ocorrerá a leitura do documento. A votação está marcada para o dia 20.

Se aprovado, o documento será enviado ao Ministério Público, que decidirá se acata ou não os pedidos de indiciamento.

Relatório final vai propor o indiciamento de mais de 30 pessoas

Renan disse ainda que, além do presidente, serão indiciados ministros de Estado e “aquelas pessoas que tiveram participação efetiva no gabinete paralelo, no gabinete do ódio e todos aqueles que tiveram responsabilidade no desvio de dinheiro público e na roubalheira”. Com isso, ele afirma que documento irá contar mais de 30 nomes, incluindo políticos, médicos e empresários.

“Essas pessoas serão responsabilizadas. Nós utilizaremos os tipos penais do crime comum, do crime de responsabilidade, do crime contra a vida, do crime contra a humanidade e estamos avaliando com relação a indígenas a utilização do genocídio”, acrescentou o senador.

Renan Calheiros também contou que a partir do próximo dia 15, data estimada para a conclusão do relatório, irá tratar individualmente com cada membro da comissão sobre o texto.

Após a votação, o relator prevê que o documento seja encaminhado a diferentes órgãos. “Há uma informação muito importante: nós vamos enviar para a Procuradoria-Geral da República apenas o que couber à PGR. E vamos destrinchar [o relatório], para mandar para o Ministério Público do Distrito Federal, de São Paulo, de outros estados, para o Tribunal de Contas da União”, afirmou.

Ele detalhou que a procuradoria tem um prazo de 30 dias, estabelecido pela legislação das comissões de inquérito, para avaliar o relatório.

“Vamos, adicionalmente, entregar os elementos probantes juntados ao longo dos nossos trabalhos tanto à CPI da Câmara Municipal de São Paulo, quanto da CPI da Assembleia Legislativa de São Paulo e ao Ministério Público de São Paulo”, destacou.

