Jogo Político debate com o deputado Heitor Freire criação do União Brasil; assista

O Jogo Político desta terça-feira, 5, conversa com o deputado federal Heitor Freire (PSL). Entre os temas a serem discutidos com o parlamentar, está a fusão entre DEM e PSL, que irá criar o União Brasil. A nova sigla já nasce como a maior do País e quer ter protagonismo nas eleições de 2022. Falaremos ainda sobre os impactos no Ceará dessa mudança, principalmente diante da provável filiação do deputado e pré-candidato ao governo Capitão Wagner (Pros) à legenda. A apresentação é do jornalista Ítalo Coriolano.

O programa você acompanha a partir das 17h30min, ao vivo, nas mídias sociais do O POVO: Facebook, YouTube e Twitter.

Assista:

Você confere ainda o quadro Histórias do Poder, com Érico Firmo. Ele vai falar sobre as chances do senador Tasso Jereissati se despedir de vez da carreira política no próximo ano.

Tem ainda Alguém me Disse, com o Guálter George, que traz bastidores sobre a sucessão no Ceará. As discussões internas no PT estão mais quentes do que nunca.

Teremos ainda novo episódio do Confronto das Ideias. Nesta semana, o debate tem como foco o passaporte da vacina. Para falar sobre essa polêmica, nós trazemos os vereadores Carmelo Neto (Republicanos) e Léo Couto (PSB).

