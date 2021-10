Luciano Hang teve offshores não declaradas por 17 anos 

O empresário Luciano Hang manteve irregular por 17 anos uma offshore nas Ilhas Virgens Britânicas, no Caribe. Criada em 1999, a empresa Abigail Worldwide foi mantida em paraíso fiscal, sem declaração à Receita Federal e ao Banco Central, até 2016. A informação foi levantada com base em documentos dos Pandora Papers, do Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos (ICIJ).

Eu seu depoimento para a CPI da Covid na última semana, o empresário confessou possuir "duas ou três" contas bancárias no exterior, além de offshores em paraísos fiscais. Ele defendeu a legalidade do patrimônio e negou usar esses recursos para financiar a disseminação de fake news sobre a pandemia do coronavírus.

O levantamento da Pandora Papers indicou que, após dois anos de regularização, a empresa de Hang tinha um saldo de US$ 112,6 milhões, o equivalente a R$ 604 milhões, considerando a cotação atual do dólar. O montante era dividido em US$ 2 milhões em caixa e o restante em títulos financeiros de empresas ou países.

No Brasil, apesar de ser permitido possuir offshores, caso os ativos ultrapassem US$ 1 milhão, é necessário informar à Receita e ao BC.



A regularização da empresa em 2016 foi possível graças à chamada lei da repatriação, sancionada no governo da presidente Dilma Rousseff (PT).Para ficar regular, o empresário pagou 15% de imposto sobre o valor guardado no exterior, além de uma multa de 100% sobre o tributo.

Contudo, não é possível saber o valor real pago. Depois, a empresa de Hang foi apresentada ao mercado brasileiro em agosto de 2020. À época, a Havan lançou um plano para se colocar na Bolsa de Valores. O projeto, no entanto, não evoluiu e não foram dadas explicações.

