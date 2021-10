Paulo Guedes é dono de offshore em paraíso fiscal, aponta consórcio jornalístico

Informação foi divulgada pelo "Pandora Papers", projeto do Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos (ICIJ), que conta com veículos jornalísticos de diversos países. Presidente do Banco Central também mantém empresa em paraíso fiscal

O ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, têm empresas (offshores) abertas em paraísos fiscais no Caribe e as mantiveram mesmo após entrar no governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) em 2019. A informação foi divulgada pelo “Pandora Papers”, projeto do Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos (ICIJ), que conta com veículos jornalísticos de diversos países.

O projeto, que reúne mais de 600 repórteres de 151 veículos em 117 países e territórios, tem no seu braço brasileiro a Revista Piauí e outros veículos. Reportagem da Piauí publicada neste domingo, 3, revela que Guedes, então sócio da gestora Bozano Investimentos, fundou a empresa Dreadnoughts International, uma offshore nas Ilhas Virgens Britânicas em 2014.

Segundo a revista, a criação teria ocorrido no contexto de instabilidade econômica em que o Banco Central tomava providências para conter a alta do dólar. Nos meses que seguiram Guedes teria depositado US$ 9,55 milhões (R$ 23 milhões à época / R$ 50 milhões na cotação atual) na conta da offshore.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

LEIA MAIS | Guedes critica 'excessos' no prato do brasileiro em fala sobre desperdício

Até então, o negócio não seria legal, desde que o saldo mantido fora do país seja declarado à Receita Federal e ao BC. Entretanto, o Código de Conduta da Alta Administração Federal proíbe funcionários do alto escalão de manter aplicações financeiras, no Brasil ou no exterior, para evitar autofavorecimento a partir de informações privilegiadas por conta do cargo ocupado. Sendo assim, a regra atinge Guedes a partir de 2019, quando entra no governo Bolsonaro.

Ambos dizem que as offshores estão declaradas à Receita Federal e negaram irregularidades. As penas para infrações do artigo 5º do Código de Conduta da Alta Administração Federal podem variar entre advertência e recomendação de demissão. O ministro da Economia disse que ao assumir o cargo informou à Comissão de Ética Pública, que julga possíveis infrações ao código, sobre seus investimentos no exterior. O caso foi arquivado pela comissão.

LEIA TAMBÉM | Campos Neto: fatores persistentes na inflação geram alongamento do ciclo de juros

Já como ministro da Economia, Guedes enviou ao Congresso um projeto de reforma fiscal que, na versão atual, beneficia aqueles que têm dinheiro em paraísos fiscais. Já Campos Neto, à frente do BC, assinou resolução que dispensa contribuintes de declararem ativos no exterior em valores inferiores a US$ 1 milhão.

Sobre o assunto Governo prepara pacote para crédito

Guedes critica Itamaraty e diz que economia é uma das mais fechadas do mundo

Bolsonaro confirma reunião com Guedes e Lira para discutir alta dos combustíveis

Guedes diz que ministro da Cidadania vai estender auxílio emergencial

Para Jair Bolsonaro, Brasil foi o que menos sofreu na economia na pandemia

Guedes diz que teve café da manhã com Bolsonaro e Lira e que recebeu 'uma missão'

Ainda segundo o Pandora Papers, Campos Neto é dono da Cor Assets S.A., offshore no Panamá. Ele fechou a empresa em outubro de 2020, mas também poderia se enquadrar em violações do artigo 5º do Código de Conduta. Entre os veículos envolvidos no “Pandora Papers” estão The Washington Post (EUA), a rede britânica BBC, a Radio France (França), o jorna Die Zeit (Alemanha) e a TV NHK (Japão).

Tags